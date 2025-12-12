"البيئة": أمطار في 5 مناطق خلال 24 ساعة.. والرياض تسجل الأعلى

رصدت وزارة البيئة والمياه والزراعة هطول أمطار متفرقة على خمس مناطق بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تصدرتها منطقة الرياض بأعلى كمية مسجلة بلغت 12 ملم في محافظة شقراء.
وأوضح التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، أن 24 محطة للرصد الهيدرولوجي والمناخي سجلت، من الساعة التاسعة صباح يوم أمس الخميس حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، كميات متفاوتة من الأمطار في مناطق: الرياض، الشرقية، حائل، الحدود الشمالية، والجوف.
وسجّلت منطقة الرياض 5 ملم في أشيقر - شقراء، و3 ملم في مزارع خروب - شقراء، فيما سجلت المنطقة الشرقية 6 ملم في الخفجي، و5.1 ملم في حي الفيصلية - النعيرية.
أما منطقة حائل فسجلت 0.5 ملم في حي الورود - الشنان، وسجلت منطقة الحدود الشمالية 2.7 ملم في مطار طريف، و2 ملم في الجراني - طريف، بينما رصدت منطقة الجوف 3.6 ملم في محطة القريات، و3.5 ملم في عين الحواس - القريات.