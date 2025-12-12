"البيئة": أمطار في 5 مناطق خلال 24 ساعة.. والرياض تسجل الأعلى

وأوضح التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، أن 24 محطة للرصد الهيدرولوجي والمناخي سجلت، من الساعة التاسعة صباح يوم أمس الخميس حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، كميات متفاوتة من الأمطار في مناطق: الرياض، الشرقية، حائل، الحدود الشمالية، والجوف.