"التنفيذي" تَحصُل على المركز الأول في 3 جوائز عالمية في مجال تجربة الضيوف

أعلنت ذلك منظمة (Contact Center World) خلال حفل تم عقده افتراضيًّا ضمن 2000 جهة منافسة بحضور ممثلين من الدول المشاركة في مالطا؛ وذلك نظير تقديمها لتجارب مميزة في تجربة الضيوف، عبر استخدام قنوات معززة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تُعَد أحد أهم الركائز التي تعتمد عليها في التحول الرقمي؛ مما يسهّل على الضيوف الحصول على الخدمات وإتمام كل الإجراءات بكل يسر وسهولة، يأتي من بينها خدمة الضيوف التفاعلية عبر تطبيق الواتساب وتويتر، ومركز الاتصال الموحد للعناية بالضيوف (8001202222)، والتفاعل المستمر مع الضيوف عبر القنوات الإلكترونية المتعددة، وتحقيق مستويات إيجابية في رضا الضيوف؛ بهدف إثراء تجربة سفرهم عبر صالات "التنفيذي" في مختلف مطارات المملكة.