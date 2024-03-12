مَعلم يجسّد البر في سيرة النبي.. شاهد كيف اكتمل تطوير "بئر الفقير" بالمدينة

ووثّقت "واس" مشاهد من المَعلم التاريخي بعد اكتمال أعمال تطويره التي تَضمنت تثبيت سياج حديدي بارتفاع متر، محاط بمنطقة البئر والسواقي التابعة له، كما تم تدعيم مسارات المياه وقنطرة البئر والبوابة الرئيسية، بالأحجار المحلية من حرار المدينة المنورة ومكوناتها، والحرص على أن تتسق أعمال الترميم والتطوير مع البناء القديم، إلى جانب زراعة عدد من أشجار النخيل في المكان، ورصف باحته الداخلية وتحسينها بأشكال جمالية، ومقاعد من الأحجار موزعة في أرجاء المكان لجلوس الزائرين، إضافة إلى تثبيت لوحة عند المدخل للتعريف بالمكان وتاريخه وارتباطه بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام.