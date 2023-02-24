مركز الملك سلمان يوقّع اتفاقية مشتركة للاستجابة الطبية لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، اتفاقية تعاون مشتركة مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، للاستجابة الطبية لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا، يستفيد منها 218138 فرداً، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.