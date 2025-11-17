مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تعلن عن المتحدثين الرئيسيين والأجندة الإستراتيجية لقمة الأولوية - آسيا في طوكيو

وستركز محاور القمة على المحركات الإستراتيجية التي تُسرّع التحول العالمي، وتتمثل في: الذكاء الاصطناعي، والحوسبة، والتقنية السيادية: بناء البنية التحتية، والحوكمة، والتطبيقات العملية التي تُعزز ريادة آسيا في مجال الذكاء الاصطناعي، ومستقبل التنقل وسلاسل التوريد: الأنظمة ذاتية القيادة، والتميز البحري، ولوجستيات الجيل القادم المدعومة بالقوة الصناعية اليابانية، وتدفّقات رؤوس الأموال والأسواق الخاصة: آسيا بوصفها نواة نمو مكاتب العائلات، والبدائل، ورأس المال الإستراتيجي الموجّه إلى الجنوب العالمي، والصحة، وطول العمر، والابتكار الحيوي: من الأبحاث عالمية المستوى إلى التأثير القابل للتطوير للمجتمعات المُسنة والفئات الشابة على حدٍ سواء، والاقتصاد الإبداعي، والألعاب، والويب 3: كيف تُشكّل الملكية الفكرية، والوسائط الغامرة، والقيمة الرمزية عصرًا جديدًا من الإبداع والملكية الرقمية.