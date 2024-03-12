تنظمها "صحة الشرقية".. سعود بن نايف يدشن حملة "صحتك في رمضان 4"

وأوضح أن دور الحملة السنوية (صحتك في رمضان) مهم لمساعدة المجتمع على الالتزام بالعادات الصحية، لافتًا إلى أن الحملة تتضمن أربعة مسارات للتوعية، وهي المجالس الرمضانية، والمجمعات التجارية، والأماكن العامة بالمنطقة الشرقية، والمسار الإلكتروني، وتستهدف جميع أفراد المجتمع بمختلف الشرائح والفئات؛ سعياً إلى تعزيز التوعية الصحية كخطوة أولى في عالم الوقاية للتأكيد على العادات السليمة خلال فترة الصيام ولتصحيح لسلوكيات والمفاهيم الخاطئة نحو مجتمع صحي.