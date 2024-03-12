تنظمها "صحة الشرقية".. سعود بن نايف يدشن حملة "صحتك في رمضان 4"

دشن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ،أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء، حملة صحتك في رمضان بنسختها الرابعة، والتي تنظمها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، على مستوى مدن ومحافظات المنطقة بالتزامن مع شهر رمضان المبارك للتوعية بالسلوكيات الصحيحة في رمضان.
وبين مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية أ.د. فارس الهمزاني أن الحملة تهدف إلى رفع الوعي الصحي بالعادات السليمة خلال فترة الصيام وتصحيح السلوكيات والمفاهيم الخاطئة عند تناول الوجبات الغذائية للصائمين، لتحضير الجسم للاستعداد للصيام الصحي ونشر الوعي للمرضى بطرق الاستخدام الصحيح للأدوية أثناء الصيام ودحض الشائعات المتداولة عبر جميع وسائل التواصل خلال الشهر المبارك.
وأوضح أن دور الحملة السنوية (صحتك في رمضان) مهم لمساعدة المجتمع على الالتزام بالعادات الصحية، لافتًا إلى أن الحملة تتضمن أربعة مسارات للتوعية، وهي المجالس الرمضانية، والمجمعات التجارية، والأماكن العامة بالمنطقة الشرقية، والمسار الإلكتروني، وتستهدف جميع أفراد المجتمع بمختلف الشرائح والفئات؛ سعياً إلى تعزيز التوعية الصحية كخطوة أولى في عالم الوقاية للتأكيد على العادات السليمة خلال فترة الصيام ولتصحيح لسلوكيات والمفاهيم الخاطئة نحو مجتمع صحي.
وأكد "الهمزاني" أن صحة الشرقية تسعى جاهدة من خلال النسخة الرابعة لحملة (صحتك في رمضان) إلى نشر الوعي ودحض الشائعات الصحية المتداولة؛ وذلك عبر العمل سوياً بخطى حثيثة وتكاملية مع شركائنا مملوءة بحسِ المسؤولية الاجتماعية لخلق مجتمع أكثر صحة خلال شهر رمضان المبارك وبعد انقضائه. مثمناً جهود شركاء نجاح الحملة وهم أمانة المنطقة، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، والتجمع الصحي بالشرقية، وشرطة المنطقة وإدارة التعليم وهيئة الهلال الأحمر السعودي وجميع القطاعات المشاركة في الحملة .
وقدم شكره لأمير المنطقة الشرقية على تدشينه للحملة ودعمه لكل ما يخدم صحة الإنسان في المنطقة .