مؤتمر صحفي لاستعراض الاستعدادات للمعسكر العلمي لأيتام المملكة "مسبار 6"

عقدت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن مؤتمرًا صحفيًا؛ لاستعراض تفاصيل الاستعدادات للمعسكر العلمي لأيتام المملكة "مسبار 6" الذي ينطلق خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 1 ديسمبر المقبل.
وسيكون المعسكر بمشاركة 120 طالبًا وطالبةً من طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي يمثلون 26 جمعية أيتام من مختلف مناطق المملكة، ويحصلون على المعارف والمهارات في 8 مسارات علمية ومجموعة مسارات إثرائية وترفيهية وثقافية.
ومثّل الجمعية في المؤتمر الذي عُقِد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن مدير عام الجمعية عبدالله بن راشد الخالدي، كما مثل الجامعة الدكتور يعقوب الحسين محنشي المساعد بقسم الهندسة الكهربائية، وحضر المؤتمر عدد من الإعلاميين والإعلاميات، بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء هيئة التدريس وفريق العمل المشاركين في تنظيم المعسكر.
وتم خلال المؤتمر استعراض أهداف المعسكر وإلقاء الضوء على مسيرته، حيث انطلق للمرة الأولى في عام 2018 والتطورات المختلفة التي تم إدخالها على كل النسخ، والشروط التي يجب توافرها في المشاركين.
كما تطرق المؤتمر للمعارف والمهارات التي سوف يحصل عليها الطلاب والطالبات في كل مسار من المسارات العلمية خلال فترة المعسكر والتي تتواكب مع رؤية 2030، وأجاب الخالدي والدكتور محنشي عن كل أسئلة واستفسارات الصحفيين.
وفي كلمته التي ألقاها بالمؤتمر أكد "الخالدي" أن هذا الحدث البارز يتجدد سنوياً، واستفاد منه في النسخ السابقة مئات الطلاب والطالبات، كما يجمع هذا العام 120 من الطلاب والطالبات المتميزين في المرحلة الثانوية.
وتوقع "الخالدي" أن يحقق هذا المعسكر نتائج جيدة لكل الطلاب والطالبات المشاركين به، حيث سيحصل الطلاب على مجموعة من المعارف والمهارات في مسارات علمية تواكب رؤية المملكة 2030 وتسهم في بناء الثقة وتطوير الذات".
وأضاف "الخالدي" أن معسكر "مسبار 6" سيشهد تدريبات عملية وأخرى نظرية في المجالات العلمية والمستقبلية يقدمها نخبة متميزة من أساتذة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
وتناول "الخالدي" تفاصيل المسارات العلمية التي ستقدم في المعسكر، والتي تتضمن الكيمياء وعلوم المواد وعلم الطيران وتصميم وتطوير الألعاب والروبوتات والابتكار والتصميم وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وعلم البيانات وتعلم الآلة والبرمجة والأمن السيبراني.
بينما أكد الدكتور "محنشي" أن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن حريصة على إنجاح هذا المعسكر وتقدم كل عام إمكانات جديدة ومختلفة كما توظف هذا العام كافة قدراتها العلمية والتقنية وخبراتها الطويلة بما يسهم في توسيع مدارك المشاركين في المسارات العلمية بالمعسكر.
وأشار إلى أن هناك نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة سيقدمون محاضرات ثرية وتدريبات عملية لكل الطلاب المشاركين بما يحقق لهم الفائدة المرجوة.