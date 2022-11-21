مؤتمر صحفي لاستعراض الاستعدادات للمعسكر العلمي لأيتام المملكة "مسبار 6"

وفي كلمته التي ألقاها بالمؤتمر أكد "الخالدي" أن هذا الحدث البارز يتجدد سنوياً، واستفاد منه في النسخ السابقة مئات الطلاب والطالبات، كما يجمع هذا العام 120 من الطلاب والطالبات المتميزين في المرحلة الثانوية.