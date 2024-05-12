"نأتي إليك" و"موجودين".. خدمات "الأحوال المدنية المتنقلة" متاحة بـ 48 موقعًا بالمملكة

وتبدأ الوحدات المتنقلة بمنطقة الجوف خدماتها يوم الاثنين للرجال في متوسطة طبرجل الأهلية بمحافظة طبرجل، ومتوسطة عثمان بن عفان بمحافظة دومة الجندل، وللنساء في متوسطة حدرج للبنات بمحافظة طبرجل، ومدرسة الوادي والبحيرات للبنات بمحافظة دومة الجندل، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال والنساء في فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف لمدة يوم واحد لكل موقع، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في متوسطة وثانوية الأنصار بمركز النبك أبو قصر، ومتوسطة معاوية بن أبي سفيان بمحافظة دومة الجندل، وللنساء في الثانوية الرابعة للبنات بمحافظة طبرجل، والمتوسطة الثانية للبنات بمحافظة دومة الجندل لمدة يومين لكل موقع.