جامعة "كاوست" تُطلق مبادرة "المدارس الخضراء" في مدارس "ثول"

ويرتكز برنامج "المدارس الخضراء" على محورين أساسيين: الأول أن تكون "ثول" مثالاً رائدًا للاستدامة في السعودية، من خلال تكثيف مؤسساتها التعليمية ممارسات إعادة تدوير النفايات البلاستيكية والورقية، ثم تعزيز الوعي بين طلاب مدارس "ثول" بأهمية إعادة تدوير النفايات من أجل الحفاظ على البيئة.