جامعة "كاوست" تُطلق مبادرة "المدارس الخضراء" في مدارس "ثول"

أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، اليوم الإثنين، مبادرة "المدارس الخضراء"؛ لتعزيز الوعي البيئي في مدارس "ثول"، ونشر ثقافة الممارسات الصحيحة للحفاظ على البيئة.
جاء ذلك بالتعاون مع وزارتي البيئة والتعليم ممثلةً في إدارة تعليم محافظة جدة، والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك"، وشركتي "أفيردا" و"داو" السعوديتين، و"نابكو".
وصُممت المبادرة لتكون أحد برامج المسؤولية الاجتماعية للجامعة، وكمنصة لتوحيد جهود الجهات ذات العلاقة وتضافر إمكانياتهم في سبيل تطوير وعي الاهتمام بالبيئة والحفاظ على نهج الاستدامة، مع التركيز في مرحلة انطلاق المبادرة على تقليل النفايات البلاستيكية والورقية وإعادة تدويرها في مدارس مركز "ثول".
ويرتكز برنامج "المدارس الخضراء" على محورين أساسيين: الأول أن تكون "ثول" مثالاً رائدًا للاستدامة في السعودية، من خلال تكثيف مؤسساتها التعليمية ممارسات إعادة تدوير النفايات البلاستيكية والورقية، ثم تعزيز الوعي بين طلاب مدارس "ثول" بأهمية إعادة تدوير النفايات من أجل الحفاظ على البيئة.
وقال قائد المسؤولية الاجتماعية في "كاوست" المهندس عبدالله زبير: إنه نتيجة لإيمان الجامعة بدور التعليم والمدرسة تحديدًا في بناء وعي الطلاب وغرس مهارات إيجابية في الأجيال الناشئة للحفاظ على البيئة، نحتفي اليوم بإطلاق أيقونة جديدة من برامج قطاع التقدم الوطني الاستراتيجي البيئية وهو برنامج "المدارس الخضراء".
وأضاف أن البرنامج يأتي تحت مظلة المسؤولية الاجتماعية للجامعة، والذي سيدعم، بإذن الله، طموحات القيادة للاستدامة البيئية في رؤية السعودية 2030.