"التخصصي" يعيد رسم حدود الممكن في الجراحة الروبوتية عبر إنجازات عالمية رائدة

وخلال العام 2024، شهد "التخصصي" نموًا استثنائيًا في الجراحات الروبوتية، حيث أُجريت 1,370 عملية باستخدام الروبوت بزيادة بلغت 28% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس تسارع وتيرة تبنّي التقنيات الذكية في العمليات عالية التعقيد، ويؤكد نضج المنظومة التشغيلية التي استطاعت أن توائم بين الكفاءة التقنية والدقة السريرية في إجراء الجراحات المتقدمة، في وقتٍ مثّلت فيه قصة إنقاذ طفل مصاب بفشل كبدي عبر الجراحة الروبوتية محطة إنسانية فارقة تجمع بين التقدّم العلمي وعمق رسالة الطب في تحسين جودة الحياة.