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العيادة الطبية المتنقلة في عزلة الدير بحجة تقدم خدماتها العلاجية لـ 261 مستفيداً

العيادة الطبية المتنقلة في عزلة الدير بحجة تقدم خدماتها العلاجية لـ 261 مستفيداً

قدّمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 261 مستفيداً، خلال الفترة من 3 حتى 9 يناير 2023م.

وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 23 مريضاً، وعيادة الطوارئ 95 فرداً، وعيادة الباطنية 133 مستفيداً، وعيادة الصحة الإنجابية 8 حالات، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيدين اثنين.

وفي الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 49 مريضاً، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات، كما تم صرف الأدوية لـ 197 شخصاً، وراجع قسم الجراحة والتضميد 5 مرضى.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
العيادة الطبية المتنقلة

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