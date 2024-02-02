العيادة الطبية المتنقلة في عزلة الدير بحجة تقدم خدماتها العلاجية لـ 261 مستفيداً

وفي الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 49 مريضاً، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات، كما تم صرف الأدوية لـ 197 شخصاً، وراجع قسم الجراحة والتضميد 5 مرضى.