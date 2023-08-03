"المرحلة الأولى شملت 35%.. "الفطرية" تكافح الغراب الهندي بـ"جزر فرسان"

ولفت إلى أن سلبيات انتشار هذا الغراب بالمحمية، تتمثل في تسببه في انقطاع الكهرباء بسبب التعشيش فوق الأسلاك والخطوط، وافتراس بيض وفراخ الطيور البحرية، ومهاجمة صغار الماشية ونقل الأمراض.