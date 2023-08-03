"المرحلة الأولى شملت 35%.. "الفطرية" تكافح الغراب الهندي بـ"جزر فرسان"

بدأ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في مكافحة انتشار الغراب الهندي بمحمية جزر فرسان، ضمن الخطة الوطنية لإدارة الأنواع غير الأصيلة الغازية التي ينفذها المركز لحماية التنوع الأحيائي والموارد الجينية في المملكة.
وتستهدف جهود المركز: استئصال الغراب الهندي، ومنع تكاثره في المحمية، من خلال خطة إدارة مستدامة ومتكيفة للمكافحة.
وتقوم الخطة -وفق المركز- على تقييم أعداد الغراب الهندي في المحمية؛ لمعرفة مناطق التكاثر والمبيت والتغذية والسلوك، وتقدير تعداد الطيور وتوزيعها.
وبيّن المركز في إنفوجرافيك له، أن المرحلة الأولى من خطة المكافحة شملت 35% من الغربان و140 من أعشاشها.
ولفت إلى أن سلبيات انتشار هذا الغراب بالمحمية، تتمثل في تسببه في انقطاع الكهرباء بسبب التعشيش فوق الأسلاك والخطوط، وافتراس بيض وفراخ الطيور البحرية، ومهاجمة صغار الماشية ونقل الأمراض.