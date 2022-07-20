مستشفى سليمان الحبيب بالقصيم ينهي معاناة عشرينية بعد استئصال ورم ضخم بالمبيض

نجح فريق جراحي متخصص في أمراض النساء والولادة في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، في إنهاء معاناة مريضة تبلغ من العمر 21 عامًا، مصابة بورم (مائي) ضخم جدًّا في منطقة المبيض، تَسبب لها في انتفاخ شديد أسفل البطن حتى الصدر، وآلام مزمنة والشعور بالحاجة المستمرة للتبول نتيجة الضغط على المثانة، بالإضافة إلى عسر الهضم؛ الأمر الذي أثّر كثيرًا على ممارسة حياتها بشكل طبيعي.. هذا ما ذكرته الدكتورة عائشة الشيباني استشارية أمراض النساء والولادة بالمستشفى.
وقالت إن المريضة فور وصولها للمستشفى، تم إخضاعها لفحوصات سريرية ومخبرية وكذلك أشعة الرنين المغناطيسي (M.R.I.)، والتصوير بالموجات فوق الصوتية (Ultra Sound)، وقد أكدت نتائج الفحوصات بدقة عالية وجود ورم ضخم بحجم 38×28×15 سم في منطقة في المبيض ممتد إلى القفص الصدري، ويتسبب في الأعراض الصحية التي تعاني منها المريضة.
وتابعت الدكتورة الشيباني بقولها: لا شك أننا كنا أمام تحدٍّ كبير، في ظل حجم الورم وتمدده داخل الرحم وصولًا للقفص الصدري؛ إذ قمنا بتشكيل فريق طبي لإجراء تلك الجراحة التي استغرقت ساعة؛ حيث قام الفريق الطبي باستئصال كامل الورم بشكل دقيق جدًّا بعد تفريغه بمقدار 10 لتر من السوائل.
وأضافت د.عائشة أن العملية تكللت -بفضل الله- بنجاح كبير، وحظيت المريضة برعاية فائقة، حتى تحسنت حالتها بشكل كامل دون الشعور بأي من الأعراض التي كانت تشكو منها سابقًا، وقد غادرت المستشفى إلى منزلها وهي في أفضل حال بعد 3 أيام فقط من العملية.
وأشارت د.عائشة إلى أن تجهيزات مستشفى د.سليمان الحبيب بالقصيم، كان لها أثر كبير في دقة التشخيص والتعرف على طبيعة الورم، وكذلك استئصاله بشكل كامل، مؤكدةً أن نتيجة التحليل المخبري للورم أوضحت أن هذا الورم من النوع الحميد ولله الحمد.