مستشفى سليمان الحبيب بالقصيم ينهي معاناة عشرينية بعد استئصال ورم ضخم بالمبيض

نجح فريق جراحي متخصص في أمراض النساء والولادة في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، في إنهاء معاناة مريضة تبلغ من العمر 21 عامًا، مصابة بورم (مائي) ضخم جدًّا في منطقة المبيض، تَسبب لها في انتفاخ شديد أسفل البطن حتى الصدر، وآلام مزمنة والشعور بالحاجة المستمرة للتبول نتيجة الضغط على المثانة، بالإضافة إلى عسر الهضم؛ الأمر الذي أثّر كثيرًا على ممارسة حياتها بشكل طبيعي.. هذا ما ذكرته الدكتورة عائشة الشيباني استشارية أمراض النساء والولادة بالمستشفى.