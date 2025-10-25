أمانة الرياض تطلق جائزة "عزوة" لتعزيز المشاركة المجتمعية

أطلقت أمانة منطقة الرياض جائزة عزوة للمشاركة المجتمعية ضمن فعاليات ملتقى عزوة الرياض للمشاركة المجتمعية، الذي يُعقد يومي 28 و29 أكتوبر الجاري في فندق هيلتون الرياض، بحضور نخبة من القيادات والخبراء والممارسين في مجالات العمل التنموي والمجتمعي.
وتهدف الجائزة إلى تعزيز مفاهيم المشاركة المجتمعية، وتحفيز الأفراد والجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية على تطوير مبادرات نوعية تُسهم في رفع جودة الحياة داخل الأحياء، وترسيخ مبدأ الشراكة الفاعلة بين الأمانة وسكان العاصمة.
وأكد الوكيل المساعد للمشاركة المجتمعية في أمانة منطقة الرياض عبدالوهاب الفردان، أن الجائزة تمثل خطوة مهمة في مسيرة الأمانة لتعزيز روح المبادرة والعطاء والمسؤولية المشتركة بين المجتمع والجهات ذات العلاقة.
وقال: «نسعى من خلال جائزة عزوة إلى إبراز التجارب الملهمة في خدمة السكان، وبناء منظومة تفاعلية متكاملة تُحفّز الأفراد والجهات على المشاركة الإيجابية في صناعة الأثر داخل مدينتنا الرياض».
وأضاف الفردان أن الملتقى يشمل جلسات حوارية وورش عمل ومعرضًا مصاحبًا تحت شعار «مساحة لتبادل الخبرات واكتشاف أفضل الممارسات»، بما يعزز التكامل بين القطاعات الثلاثة ويصنع مستقبلًا أكثر تفاعلاً ومشاركة.
وتأتي الجائزة امتدادًا لاستراتيجية أمانة منطقة الرياض الهادفة إلى تمكين المجتمع من الإسهام في التنمية الحضرية، وتعزيز الشراكة مع الجهات كافة لبناء مدينة مزدهرة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة.