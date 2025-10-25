أمانة الرياض تطلق جائزة "عزوة" لتعزيز المشاركة المجتمعية

أطلقت أمانة منطقة الرياض جائزة عزوة للمشاركة المجتمعية ضمن فعاليات ملتقى عزوة الرياض للمشاركة المجتمعية، الذي يُعقد يومي 28 و29 أكتوبر الجاري في فندق هيلتون الرياض، بحضور نخبة من القيادات والخبراء والممارسين في مجالات العمل التنموي والمجتمعي.