فيديو.. مدير الأمن العام يقف على استعدادات القطاعات الأمنية للعشر الأواخر

‏وأردف: تم تشغيل محطات النقل المحيطة بالحرم المكي الشريف والواقعة بالدائري الأول والثاني والثالث ومداخل مكة، والتي لها دور بارز في توزيع الكثافات على المسجد الحرام، وتخصيص صحن المطاف والدور الأرضي للمعتمرين وجزء من الدور الأول والسطح، وهناك إقبال كبير على العمرة في بداية شهر رمضان، وتخصيص التوسعة السعودية الثالثة للمصلين، وتنظيم الدخول والخروج، لتكون خطوط سير المصلين من وإلى الحرم آمنة.