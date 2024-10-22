تدشين اتفاقية بين كلاسيرا العالمية والحكومة الباكستانية لتطوير منظومة التعليم في باكستان

في خطوة تاريخية تعكس التزامَها بتعزيز الابتكار في التعليم والتحوُّل الرقمي، وقَّعت شركة كلاسيرا العالمية(Classera) والحكومة الباكستانية اتفاقيةً استراتيجيةلإطلاق المنصة التعليمية الوطنية "إي-تعليم (e-Taleem)"، لتكون نقطة تحوُّل جذرية في مجال التعليم في باكستان، وذلك خلال منتدى الأعمال السعودي الباكستاني لعام2024.
وقَّع الاتفاقيةَ كلٌّ من المهندس/ محمد المدني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كلاسيرا، وسيد عمران علي، رئيس قسم حلول الأعمال بشركة الاتصالات الباكستانية(PTCL)، بحضور وزير الاستثمار السعودي، معاليالمهندس/ خالد بن عبد العزيز الفالح، ودولة رئيس الوزراءالباكستاني، السيد/ شهباز شريف، ورئيس هيئة الأركان الباكستاني، مما يُبرز أهميةَ هذه المبادرة لكلا البلدين.
تمثِّل هذه الشراكة علامةً مهمة نحو تطوير قطاع التعليمفي باكستان؛ حيث تجمع بين الخبرة العالمية لشركةكلاسيرا والرؤية الطموحة لحكومة باكستان في توفيرالتعليم الجيد والشامل؛ باعتباره مُحَفِّزًا رئيسيًّا لتحقيقا لتنمية المُسْتَدَامَةِ، ومن خلال هذه الشراكة، ستتمكن باكستان من الاستفادة من أحدث التقنيات والابتكارات فيمجال التعليم الذكي، مما سيُسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية وتحسين نتائج الطلاب، وتطوير منظومة التعليمفي البلاد بشكل جذري.
وتتمتع شركة كلاسيرا العالمية بسجلٍّ حافل من الإنجازات في مجال التعليم الذكي؛ حيث قدَّمت حلولًا مبتكرة لعددكبير من المؤسسات التعليمية في أكثر من 40 دولة حول العالم، وتتميز منصة كلاسيرا بمُرُونَتِها وقُدرتها علىالتكيُّف مع مختلف البيئات التعليمية، مما يجعلها الشريك الأمثل للمؤسسات التي تسعى إلى التحوُّل الرقمي.
ويمثِّل هذا المشروع العملاق منصةً تعليمية متكاملة تهدف إلى إعادة تعريف مفهوم التعليم الرقمي بما يتماشى معاحتياجات العصر الحديث. وبفضل التكنولوجيا المتقدمةالتي توفِّرها كلاسيرا، سيحظى الطلاب والمعلِّمون فيجميع أنحاء باكستان بفرص غير محدودة للوصول إلىمحتوًى تعليميٍّ عالي الجودة، مما يعزِّز كفاءتَهم الأكاديمية، ويهيِّئهم لمواجهة التحديات العالمية.
وفي إطار الرؤية الشاملة الهادفة إلى تحسين منظومةالتعليم في باكستان، تعمل منصة "إي-تعليم (e-Taleem)" على دمج أساليب التعلم المبتكرة مع معاييرالتعليم العالمية، مما يشكِّل ركيزةً أساسية لدعم تطويرالمهارات اللازمة للأجيال القادمة، ومن خلال هذا التحوُّل الرائد، تتعهَّد كلاسيرا العالمية بتوفير أدواتٍ تعليمية تعزِّزالإبداع، وتُلْهِمُ التفكير النقدي، وتؤسِّس لثقافة التواصلوالتعاون، مما يُسهم في تحقيق رؤيةٍ مُسْتَدَامَةٍ لمستقبلٍ تعليميٍّ مُشْرِقٍ في باكستان.
بهذه المناسبة، قال المهندس/ محمد المدني، المؤسسوالرئيس التنفيذي لشركة كلاسيرا: "نشعر بالفخر من أجلثقة حكومة باكستان في حلول كلاسيرا والاعتماد عليها منأجل تطوير منظومتها التعليمية، ونطمح أن تكون منظومتنا الرقمية الذكية رُكْنًا أساسيًّا في تطوير التعليم في هذاالبلد الكبير، وأن نترك بصمةً على الطلاب والمعلمين ومنظومة التعليم في باكستان، من خلال نقل خبراتنا منمختلف الدول التي عملنا معها".
ويُعَدُّ هذا التعاون جزءًا من برنامج التحوُّل الرقمي للحكومة الاتحادية في باكستان، تحت إشراف وزارة التعليموالتدريب المهني الاتحادية بالشراكة مع كلاسيرا وشركةالاتصالات الباكستانية (PTCL)، والتي تهدف إلى تطويرمنظومة التعليم في باكستان من خلال دَمْجِ التكنولوجي االمتقدمة في نظام التعليم، وتوفير منصة رقمية قوية للطلابوالمعلمين والمؤسسات التعليمية في جميع أنحاء باكستان.
وحول التعاون المُمْتَدِّ بين كلاسيرا ووزارة التعليم الباكستانية وشركة الاتصالات الباكستانية، قال المدني: "بدأ تعاوننا عبْر مبادرة (تعليمنا لن يتوقف)، استجابةً لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتَطَوَّرَتْ منذ ذلكالحين باعتبارها تطبيقَ جَوَّالٍ يقدِّم محتوًى تعليميًّامجانيًّا عبْر 6 قنوات. واليوم، تُعَدُّ منصةُ التعليمالإلكتروني الوطنية (e-Taleem) تطويرًا للمدرسة عنبُعْد، والتي توفِّر نَهْجًا أكثر شمولًا للتعليم الرقمي، وتوظِّف التكنولوجيا من أجل معالجة الاحتياجات الوطنيةوالتحديات في جميع أنحاء باكستان".
من جهته، قال السيد/ جونيد أخلاق، السكرتير المشترك الأول لوزارة التعليم والتدريب المهني في باكستان: "تلعبالتكنولوجيا دورًا حاسمًا في ضمان توفير التعليم الجيد لجميع الطلاب، وتُعَدُّ منصة e-Taleem خطوةً مهمة فيجهودنا لتوفير التعلم الرقمي في كل ركن من أركانباكستان".
وفي صميم حلول التحول الرقمي التي تقدمها كلاسيرا، يأتي نظام HP Classeasy، حيث يجمع بين تقنية HPالمتطورة ومنصة التعلم الإلكتروني من كلاسيرا؛ لتقديم بيئةتعليمية تفاعلية وغامرة تدعم الطلاب والمعلمين على حدسواء.
ويُعَدُّ نظام HP Classeasy الأساسَ للمنصة التعليمية"إي-تعليم (e-Taleem)"، التي ستشمل -على مَدَارِ تعاونٍ يَمْتَدُّ لثلاثِ سنواتٍ- طلابَ المدارس من رياض الأطفالحتى الصف الثاني عشر، بالإضافة إلى الأطفال خارجالنظام المدرسي. وتهدف المنصة إلى توفير محتوًى تعليميٍّ مبتكَر يعالج الاحتياجات المتطورة للتعليم في باكستان، بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة؛ لتَجَاوُز أساليب التعلمالتقليدية وتعزيز التفكير النقدي والإبداعي. كما تسعىلتعزيز التعاون ومَحْوِ الأمِّيَّة الرقمية بين الطلاب، ممايُسهم بشكل كبير في رفع كفاءة التعليم في باكستان، وتقليل تكاليف الوصول إلى المناطق الريفية والنائية التيتَفْتَقِرُ إلى الخدمات التعليمية.
وقال مايانيك دينغرا، مدير قطاع التعليم في شركة HP: "تعيش باكستان مرحلةً من التغيير الجذري في قطاعالتعليم، ونحن فخورون بدعم الحكومة في أجندتها للتحولالرقمي بالتعاون مع شريكنا كلاسيرا. وهذا يتماشى معالتزامنا بتسريع تحقيق العدالة الرقمية لـ 150 مليونشخص بحلول عام 2030".
وتتضمَّن بوابة "إي-تعليم (e-Taleem)" من كلاسيرامنصةَ تدريب افتراضية للمُعَلِّمِينَ من أجل تنمية قدراتهم المهنية بشكل مستمر، كما تعزِّز البوابةُ التعلمَ المختلط، وتجمع بين الخدمات المتصلة وغير المتصلة بالإنترنت؛ لضمان استمرارية التعليم، وخاصةً في المناطق التيتُعاني من صعوبة الاتصال بالإنترنت.
لمزيد من المعلومات حول منصة إي-تعليم، يُرجى زيارةالموقع: etaleem.gov.pk