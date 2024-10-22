تدشين اتفاقية بين كلاسيرا العالمية والحكومة الباكستانية لتطوير منظومة التعليم في باكستان

ويُعَدُّ نظام HP Classeasy الأساسَ للمنصة التعليمية"إي-تعليم (e-Taleem)"، التي ستشمل -على مَدَارِ تعاونٍ يَمْتَدُّ لثلاثِ سنواتٍ- طلابَ المدارس من رياض الأطفالحتى الصف الثاني عشر، بالإضافة إلى الأطفال خارجالنظام المدرسي. وتهدف المنصة إلى توفير محتوًى تعليميٍّ مبتكَر يعالج الاحتياجات المتطورة للتعليم في باكستان، بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة؛ لتَجَاوُز أساليب التعلمالتقليدية وتعزيز التفكير النقدي والإبداعي. كما تسعىلتعزيز التعاون ومَحْوِ الأمِّيَّة الرقمية بين الطلاب، ممايُسهم بشكل كبير في رفع كفاءة التعليم في باكستان، وتقليل تكاليف الوصول إلى المناطق الريفية والنائية التيتَفْتَقِرُ إلى الخدمات التعليمية.