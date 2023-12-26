"الخليف": أكثر من "77" سوق نفع عامًّا و"39" مسلخًا بمنطقة مكة تقدم خدماتها للمواطنين

قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف: إن المنتجات الغذائية في متناول أيدي المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك ارتفاعًا في حجم المحاصيل الزراعية الواردة يوميًّا إلى الأسواق المركزية للخضار والفاكهة بمنطقة مكة المكرمة، من داخل المملكة وخارجها، من الخضار والفواكه في أسواق المنطقة، سواء المنتج المحلي للمزارعين والمربين، وكذلك صيادو الأسماك، أو المستورد الذي يتم التأكد من سلامته عبر المنافذ البحرية والبرية والجوية.
وقال "الخليف": إن هناك أكثر من "77" سوق نفع عامًّا، و"39" مسلخًا بمنطقة مكة المكرمة، مشيدًا بدور وزارة البيئة والجهات ذات العلاقة؛ حيث تخطو خطوات متقدمة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال تحفيز السلوك الإيجابي والاستهلاك الرشيد، وتلافي مخاطر الهدر الغذائي.
وبيّن "الخليف" أن مصادر الأسماك في سوق السمك المركزي بجدة "30٪" من الطازج المحلي من داخل المملكة من جازان - الدمام - القطيف - ثول - رابغ - ينبع - القنفذة"، و"65٪" مبردة من خارج المملكة تأتي من "اليمن - وسلطنة عمان - والإمارات العربية المتحدة - ومصر - والفلبين - وإندونيسيا - والبحرين"، و"5٪" مجمد ومستورد. وإنه يصل إلى السوق يوميًّا من "100" إلى "300" طن، فيما معدل كميات الأسماك الواردة للسوق خلال السنة حوالي "3600" طن من المنتجات البحرية التي تدخل السوق وتوزّع منها على الأسواق المحلية في مدينة جدة والمحافظات المجاورة.
وأشار "الخليف" إلى أن الجولات الميدانية خلال عام 2023 التي تقوم بها فرق التفتيش التابعة لإدارة الأسواق والمسالخ بمنطقة مكة المكرمة؛ بلغت أكثر من "80.440" جولة، تهدف إلى مراقبة السوق وتطبيق المخالفات بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات، ولرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكّد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية، ومدى جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة في السوق، ومستوى النظافة بشكل عام لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك.
وأكّد "الخليف" أن الوزارة تعمل مع الجهات ذات العلاقة؛ بهدف التأكّد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية، وأن الجولات أسهمت في معالجة عدد من الملاحظات والقصور بما يحقّق مصلحة المستهلك والبائع، وستتواصل الجولات في مختلف محافظات ومراكز المنطقة للتأكد من التزام المحلات بالتعليمات والأنظمة الصادرة وتقيدهم بتطبيقها، خصوصًا فيما يتعلّق بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة، وتعزيز السلامة الغذائية، إضافة إلى التأكد من سلامة طرق التخزين والعرض، ومستوى النظافة، وعدم عرض المنتجات خارج نطاق المحلّ، والتأكد من أن المحلات تعمل بنظام البيع "مدى".
وأكّد أن الخطة التشغيلية تشمل تكثيف أعمال الرقابة، ومتابعة امتثال الإجراءات الوقائية، ووضع الإرشادات والرسائل التوعوية المتعلقة بسلامة الخضار أو اللحوم والأسماك حسب السوق أو المسلخ، وتداولها بطرق صحية.
وأضاف: أن الجولات الرقابية تتمّ بالتعاون مع الجهات المعنية على كل الأسواق المركزية بالمنطقة، وتطبق الأنظمة واللوائح على المخالفات التي يتم رصدها. وشدّد المهندس الخليف على المختصين بأقسام الأسواق والمسالخ بتسخير كل الجهود ورفع مستويات الأداء؛ لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والحرص على تنظيم العمل بالأسواق والمسالخ وفقًا للخطط التنفيذية، وحثّ الجميع على الإبلاغ عن أي بضائع فاسدة أو مخالفات عمالية، بالتواصل مع الوزارة والجهات المختصة لمعالجتها.