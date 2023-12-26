"الخليف": أكثر من "77" سوق نفع عامًّا و"39" مسلخًا بمنطقة مكة تقدم خدماتها للمواطنين

قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف: إن المنتجات الغذائية في متناول أيدي المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك ارتفاعًا في حجم المحاصيل الزراعية الواردة يوميًّا إلى الأسواق المركزية للخضار والفاكهة بمنطقة مكة المكرمة، من داخل المملكة وخارجها، من الخضار والفواكه في أسواق المنطقة، سواء المنتج المحلي للمزارعين والمربين، وكذلك صيادو الأسماك، أو المستورد الذي يتم التأكد من سلامته عبر المنافذ البحرية والبرية والجوية.