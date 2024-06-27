انطلاق المعسكر التدريبي الخاص بمسابقة "المهارات الثقافية" بالرياض

أطلقت وزارتا الثقافة والتعليم، اليوم الخميس، في الرياض، فعاليات المعسكر التدريبي الخاص بالمرحلة الأخيرة للمترشحين لمسابقة "المهارات الثقافية"، من طلاب وطالبات التعليم العام والخاص والتربية الخاصة.
يأتي ذلك بهدف تعزيز الجانب المهاري وزيادة كفاءة المتدربين في بناء قدراتهم الثقافية والفنية، وتسخير كل الإمكانات والموارد، لإعداد جيل المستقبل.
ويستمر المعسكر التدريبي لعشرة أيام، لاختيار أفضل الطلاب والطالبات للمشاركة في المعسكر الحضوري بغرض صقل مهاراتهم، في حين سيكون الحفل الختامي وإعلان نتائج الفائزين يوم 6 يوليو المقبل.
ويهدف المعسكر إلى تنمية مهارات الطلبة المشاركين عن طريق ورش العمل، والمحاضرات المتخصصة التي يقدمها أكثر من 100 خبير في عشرة مجالات ثقافية وفنية على مدى سبعة أيام تدريبية مكثفة، يعمل المدربون خلالها مع جميع الطلبة على حدة، لتنمية مهاراتهم في مجال تخصصاتهم.
كما يزور الطلبة مجموعة من المؤسسات الثقافية والفنية المتخصصة عبر رحلات مشوقة تتيح لهم تبادل الخبرات مع الرواد، ليستلهموا منهم ما يطور أعمالهم ومهاراتهم.
وتُعد "المهارات الثقافية" مسابقةً وطنية ثقافية على مستوى مدارس التعليم العام والخاص، وطلاب التربية الخاصة بالمملكة، بتنظيم مشترك بين وزارتي الثقافة والتعليم؛ لاكتشاف المبدعين والمبدعات من الطلبة في عشرة مسارات ثقافية تشمل الرسم، والخط العربي، والأفلام، والتصوير، والعزف، والغناء، والقصة القصيرة، والمانجا، والشعر، والمسرح.
وتأتي المسابقة في نسختها الثانية في إطار العمل المشترك بين وزارة الثقافة ووزارة التعليم، تحت مظلة استراتيجية "تنمية القدرات الثقافية"؛ لرفع مستوى ارتباط طلاب وطالبات التعليم العام في المملكة بالثقافة والفنون، واكتشاف مواهبهم، والعمل على تعزيزها وتنميتها؛ لخلق طاقات إبداعية جديدة تُسهم في تميُّـز القطاع الثقافي السعودي وإثرائه.