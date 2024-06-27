انطلاق المعسكر التدريبي الخاص بمسابقة "المهارات الثقافية" بالرياض

وتُعد "المهارات الثقافية" مسابقةً وطنية ثقافية على مستوى مدارس التعليم العام والخاص، وطلاب التربية الخاصة بالمملكة، بتنظيم مشترك بين وزارتي الثقافة والتعليم؛ لاكتشاف المبدعين والمبدعات من الطلبة في عشرة مسارات ثقافية تشمل الرسم، والخط العربي، والأفلام، والتصوير، والعزف، والغناء، والقصة القصيرة، والمانجا، والشعر، والمسرح.