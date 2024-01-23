قبل انتهاء مدة "استطلاع" بيومين.. قراءة شاملة لمسودة "نظام المسؤولية الاجتماعية"

كما يطالب المشروع القطاع الخاص بـ"تبني معايير عادلة في سياسة الشراء والبيع ودعم المحتوى المحلي، وإصدار ميثاق الالتزام الأخلاقي للمنشأة والالتزام به وتوفير بيئة آمنة وصالحة لظروف العمل لمنسوبيها، وضمان حماية حقوق الإنسان والمساهمة في القضاء على الفقر والجوع وتشجيع الابتكار والحد من أوجه عدم المساواة وتحسين الصحة والتعليم بما يُوائم الاحتياج التنموي ويحقق أهداف رؤية المملكة المستقبلية وحماية العاملين وأسرهم والاهتمام بهم، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على كافة أشكال العمالة القسرية وعمالة الأطفال وتوفير الحماية الكافية للعمال أثناء ممارسة عملهم والقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وحماية حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والممارسات اللاإنسانية في جميع التعاملات".