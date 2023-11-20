أمير قطر يستقبل الأمير تركي بن محمد ويبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في قصر لوسيل بالدوحة، اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق له.