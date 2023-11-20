أمير قطر يستقبل الأمير تركي بن محمد ويبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في قصر لوسيل بالدوحة، اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق له.
ونقل الأمير "تركي" لأمير دولة قطر الشقيقة، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ فيما حمّل الشيخ تميم بن حمد، الأمير تركي بن محمد بن فهد، تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.
وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.
وحضر الاستقبال الأمير منصور بن خالد بن فرحان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومدير عام مكتب الأمير تركي بن محمد بن فهد حمد بن سليمان السليم؛ فيما حضره من الجانب القطري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري.