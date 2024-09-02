‬خبراء يناقشون الحلول المبتكرة لتحديات البيئة في "المؤتمر السعودي للحوسبة عالية الأداء"

افتتح "المؤتمر السعودي الثاني عشر للحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي"، الذي تنظمه جامعة الملك خالد، ممثلةً بكلية علوم الحاسب، في المدينة الجامعية بالفرعاء، أعماله بسلسلة من الجلسات العلمية التي شهدت مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين؛ تناولت خلالها الجلسات أبرز الابتكارات والتحديات في مجال الحوسبة والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الاستدامة البيئية.