أمير تبوك يتفقد مبنى مجلس المنطقة وقاعة المؤتمرات ‎

‎ونوه أمير منطقة تبوك، في ختام الجولة، بما شاهده من نسب إنجاز في المشروع، مؤكدًا ضرورة العمل الجاد لتقديم كل ما فيه خدمة الوطن والمواطن، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة رعاها الله.