أمير تبوك يتفقد مبنى مجلس المنطقة وقاعة المؤتمرات ‎

تفقد أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، سير العمل بمبنى مجلس المنطقة وقاعة المؤتمرات بمدينة تبوك.
وكان في استقباله لدى وصوله مقر المبنى نائب أمير تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل، ووكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني، والأمين العام لمجلس المنطقة الدكتورة خلود بنت محمد الخميس.
واطلع الأمير "فهد" على مختلف الأقسام بالمبنى، وما يتضمنه من إدارات وأقسام وقاعة مؤتمرات وصالة اجتماعات ومحاضرات، إضافة للخدمات والمرافق العامة التي ستجهز بأحدث التجهيزات.
ونوه أمير منطقة تبوك، في ختام الجولة، بما شاهده من نسب إنجاز في المشروع، مؤكدًا ضرورة العمل الجاد لتقديم كل ما فيه خدمة الوطن والمواطن، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة رعاها الله.
وقال: "هذا المبنى بما فيه من مكونات ليس لمجلس تبوك فحسب، بل لاحتواء جميع الأنشطة والفعاليات التي تهم أبناء وبنات المنطقة".