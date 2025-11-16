مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينقذ حياة مراجعة بعملية تحويل مسار تصحيحية لـ"4" جراحات سمنة سابقة غير دقيقة

وأضاف د. عبدالوهاب الشهراني أن السيدة أسعفت إلى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر بحالة صحية سيئة استدعت تنويمها في العناية المركزة، ووضعها على التغذية الوريدية المركزية لنحو أسبوعين لعدم قدرتها على الأكل وحتى شرب الماء. وبعد استقرار حالتها خضعت لفحوصات طبية دقيقة، وأظهرت صور الأشعة الطبية وجود انسداد كامل بالمريء وكذلك التوصيلة الخاصة بتحويل المسار، وفتق ضخم جداً بالحجاب الحاجز وعبور المعدة وتوصيلات تحويل المسار إلى التجويف الصدري بشكل كامل، مع التصاقات عديدة، وهدد كل ذلك حياتها، موضحاً أن الفريق الطبي وضع خطة علاجية متكاملة وأجرى عملية منظار معقدة، بالدخول عبر "4" فتحات مناظير صغيرة، وتم فيها فك التصاقات الحجاب الحاجز والالتصاقات الشديدة ما بين المعدة وتوصيلات تحويل المسار وغشاء القلب وغشاء الرئتين، ثم بعد ذلك فك الالتصاقات في المريء داخل الصدر، بعدها تم إعادة تحويل المسار الكلاسيكي بشكل كامل، وإصلاح فتق الحجاب الحاجز بوضع شبكة نوعيه دقيقة، وتكللت العملية ولله الحمد بالنجاح التام، ونقلت المراجعة مجدداً إلى العناية المركزة، حيث وضعت تحت المراقبة لمدة "48" ساعة، وعُمل لها اختبار الصبغة وتنظير الجهاز الهضمي من الداخل، للتأكد من عدم وجود أي تضيقات أو تسريب، وكانت النتيجة ممتازة، وتحسنت حالتها بسرعة إلى أن غادرت المستشفى لاحقاً بحالة صحية جيدة، وعادت لممارسة حياتها بصورة طبيعية بعد معاناه سنين.