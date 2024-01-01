بعد مباشرته العمل في ديوان الإمارة.. "سعود بن بندر" يستقبل قيادات ومنسوبي إمارة الشرقية

كما رفع الشكر والامتنان لأمير الشرقية، على دعمه وتوجيهاته السديدة، سائلاً الله عز وجل، العون والتوفيق؛ لتحقيق تطلعات القيادة وخدمة أهالي المنطقة والمقيمين فيها، ومواصلة خطوات التطوير التي تشهدها المملكة في ظل رؤية السعودية 2030، وتحقيق المستهدفات الطموحة لقادة البلاد.