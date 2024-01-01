بعد مباشرته العمل في ديوان الإمارة.. "سعود بن بندر" يستقبل قيادات ومنسوبي إمارة الشرقية

استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، قيادات وموظفي الإمارة.
جاء ذلك بعد مباشرته العمل في ديوان الإمارة، إثر صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائبًا لأمير الشرقية.
ورفع نائب أمير المنطقة الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة -رعاها الله- على الثقة الملكية الكريمة.
كما رفع الشكر والامتنان لأمير الشرقية، على دعمه وتوجيهاته السديدة، سائلاً الله عز وجل، العون والتوفيق؛ لتحقيق تطلعات القيادة وخدمة أهالي المنطقة والمقيمين فيها، ومواصلة خطوات التطوير التي تشهدها المملكة في ظل رؤية السعودية 2030، وتحقيق المستهدفات الطموحة لقادة البلاد.
وقدّم الأمير سعود بن بندر، الشكر لمنسوبي الإمارة على زيارتهم ومشاعرهم الطيبة.