"السعودية نحو الفضاء" يقدم للأطفال رحلة تعليمية عن علوم الفضاء

قدّم معرض "السعودية نحو الفضاء" الذي يستمر حتى 1 يونيو المقبل، فعاليات مختلفة عبر ورش عمل نوعية للأطفال، تنوعت ما بين اليدوية والإلكترونية، وجميعها توظف التعلم بالمرح أثناء القيام بها.
وشهدت الورش بمختلف أنواعها إقبال العديد من الأطفال، شملت رسومات الفضاء، وتركيب مجسمات المركبات الفضائية، بالإضافة إلى لعبة لوحية إلكترونية تضعهم في مركبات وتطلقهم نحو الفضاء؛ ليستكشفوه في بُعد تعليمي مُثْرٍ وممتع، وغيرها من فعاليات التوعوية المثرية والمشوقة.
كما شهدت فعاليات المعرض إقبالًا كبيرًا حول أنموذج لطائرة FA-18، التي تتيح للأطفال ركوبها وتجربة قيادتها والإقلاع بها نحو الفضاء، ويحتوي الركن الخاص بالطائرة على أخصائيين لتنويه الطفل بكيفية القيادة ومساعدته على الركوب، فضلًا عن شرح معلومات الطائرة وآفاقها للأطفال وذويهم.
ولتكتمل تجربة الطفل النوعية داخل أروقة المعرض، قدمت لهم الهيئة السعودية للفضاء مسرحًا ضخمًا يقدم برامج علمية مختلفة ومستمرة حول مواضيع وهج العلوم، وعلوم الفضاء، وعجائب الكيمياء، في تجربة لاقت اهتمامًا كبيرًا من الأهالي للتعلم والتثقيف حول ماهية هذه العلوم وآفاقها التعليمية.
وتسعى الهيئة السعودية للفضاء من خلال المعارض للمهمة العلمية إلى تعزيز الاهتمام الوطني بقطاع الفضاء، وإلهام الجيل القادم من الشباب والناشئين في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، ورفع مستوى استثمار طاقاتهم، مقدمةً لهم فعاليات توافق أعمارهم وتتيح لهم مواكبة تفاصيل المهمة التاريخية للمملكة في محطة الفضاء الدولية.