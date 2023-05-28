"السعودية نحو الفضاء" يقدم للأطفال رحلة تعليمية عن علوم الفضاء

كما شهدت فعاليات المعرض إقبالًا كبيرًا حول أنموذج لطائرة FA-18، التي تتيح للأطفال ركوبها وتجربة قيادتها والإقلاع بها نحو الفضاء، ويحتوي الركن الخاص بالطائرة على أخصائيين لتنويه الطفل بكيفية القيادة ومساعدته على الركوب، فضلًا عن شرح معلومات الطائرة وآفاقها للأطفال وذويهم.