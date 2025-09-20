رصد 7 بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر.. إحداها تتجاوز 290 مليون كم²

رصدت عدسة المصور الفلكي عدنان خليفة، من سماء مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم، سبع بقع شمسية عملاقة ظهرت بوضوح على سطح الشمس، في ظاهرة لافتة تشير إلى ارتفاع النشاط الشمسي.
وأوضح رئيس نادي الفضاء والفلك زاهي الخليوي لـ"سبق"، أن هذه البقع تمثل مناطق داكنة ذات نشاط مغناطيسي مرتفع، وتكون أبرد نسبيًا من محيطها، لافتًا إلى أنها تسهم في حدوث ظواهر مثل التوهجات والانبعاثات الكتلية الإكليلية، التي قد تؤثر على الاتصالات والأقمار الاصطناعية في حال بلغت مستويات قوية.
وأضاف الخليوي أنه تم رصد سبع بقع شمسية تحمل الأرقام: (4220، 4216، 4217، 4221، 4223، 4225، 4226)، مبينًا أن أكبرها هي البقعة رقم 4220 التي تبلغ مساحتها نحو 290 مليون كيلومتر مربع، ولا يزال نشاطها مستمرًا حتى الآن.
وأشار إلى أن عملية الرصد تتم باستخدام فلاتر وأدوات فلكية متخصصة، تتيح متابعة دقيقة لتطورات النشاط الشمسي وتأثيراته المحتملة على الأرض.
واختتم بأن هذه الظواهر تُعد فرصة ثمينة لهواة الفلك لرصد سلوك الشمس وتغيراتها المستمرة، والتعمق في فهم دورة نشاطها وتأثيرها على الكوكب.