بـ 24 ورشة و43 محاضرة.. مؤتمر المحاكاة الصحية يواصل فعالياته

تتواصل فعاليات المؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية، في نسخته الخامسة، حيث تم عقد 24 ورشة عمل و43 محاضرة علمية، قدمها عدد من المتحدثين الدوليين من رؤساء الجمعيات الدولية المختصة في مجال المحاكاة من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، منذ انطلاق المؤتمر الأحد الماضي.