بـ 24 ورشة و43 محاضرة.. مؤتمر المحاكاة الصحية يواصل فعالياته

تتواصل فعاليات المؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية، في نسخته الخامسة، حيث تم عقد 24 ورشة عمل و43 محاضرة علمية، قدمها عدد من المتحدثين الدوليين من رؤساء الجمعيات الدولية المختصة في مجال المحاكاة من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، منذ انطلاق المؤتمر الأحد الماضي.
وقالت اللجنة المنظمة للمؤتمر: تناولت ورش العمل والمحاضرات العديد من الموضوعات العلمية ذات العلاقة بالمحاكاة الصحية، ومن ضمنها، المحاضرة الافتتاحية للبرنامج العلمي، قدمها رئيس اللجنة العلمية الدكتور أسامة الزريقي.
وأضافت: تم تنظيم محاضرة بعنوان قيادة متعلمي المحاكاة من خلال تجارب تحدي المحاكاة، قدمها الدكتور بينجامين سمولهير ممثل من الجمعية الدولية للتعليم التمريضي في المحاماة، إضافة إلى 10 جلسات حوارية.
وشملت فعاليات المؤتمر السعودي الخامس للمحاكاة الصحية الانتهاء من تحكيم مسابقة المولاج (قولبة ومحاكاة الإصابات والجروح)، والانتهاء من تحكيم مسابقة الهاكاثون (إيجاد الحلول والابتكارات التقنية للمحاكاة الصحية وسلامة المرضى)، إضافة إلى الانتهاء من تحكيم قصص النجاح (والتي تتيح للمبدعين والموهوبين عرض قصص نجاحهم).
ويواصل المؤتمر تقديم الأنشطة العلمية المصاحبة لليومين المتبقيين من فترة إقامة المؤتمر، والذي يختتم أعماله بنهاية يوم الخميس الموافق 10 نوفمبر .