"القصبي": مبادرة الرمز الإلكتروني الموحد توفّر وثيقة موحدة لأحدث بيانات المنشآت

أكد وزير التجارة ماجد القصبي أن مبادرة الرمز الإلكتروني الموحد (QR-Code) تـمكن المستهلكين من الوصول إلى أحدث بيانات المنشآت من خلال وثيقة موحدة.
وأشار إلى أنها تأتي بدلاً من تعدد تصاريح وشهادات الجهات الحكومية المعروضة في المنشأة؛ وذلك للإسهام في تعزيز موثوقية ودقة البيانات ومعالجة ظاهرة التشوه البصري.
وأشار المركز السعودي للأعمال إلى أن المبادرة تعزز جهود المركز والجهات الشريكة في رقمنة الخدمات المقدمة لإتاحة أحدث بيانات منشآت قطاع الأعمال بشكل إلكتروني موثق.
وأوضح أنها مبادرة جديدة لتمكين أصحاب الأعمال من جمع الوثائق وسجلات منشآتهم التجارية في وثيقة إلكترونية موحدة عبر منصة الأعمال، وإتاحة الوصول إلى أحدث بيانات المنشآت للمستهلكين وفق أعلى معايير الدقة والموثوقية.
وقال المركز: المبادرة تساهم في توفير البيانات الرئيسة للمنشآت بشكل إلكتروني موثق ومحدث ومعالجة التشوه البصري داخل فروع المنشآت التجارية.
وأضاف أن المبادرة تأتي من خلال التكامل والربط الإلكتروني بين المركز السعودي للأعمال والجهات الحكومية المعنية، لتفعيل الخدمة وإدخالها حيز التنفيذ خلال 30 يومًا.