"القصبي": مبادرة الرمز الإلكتروني الموحد توفّر وثيقة موحدة لأحدث بيانات المنشآت

مبادرة #الرمز_الإلكتروني_الموحد (QR-Code) تـُمكن المستهلكين من الوصول إلى أحدث بيانات المنشآت من خلال وثيقة موحدة، بدلاً من تعدد تصاريح وشهادات الجهات الحكومية المعروضة في المنشأة؛ للإسهام في تعزيز موثوقية ودقة البيانات ومعالجة ظاهرة التشوه البصري. https://t.co/RLDjMva80g