السجل العقاري يبدأ تسجيل 59161 قطعة عقارية في منطقة الرياض ومحافظة جدة

ويشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة الزلفي: النهضة، مرخ، الفردوس، الدرعية، الفاروق، السيح، العزيزية، الأندلس، قرطبة، أحد، المنتزه، الازدهار، الملك سلمان، الياسمين، الخزامى، الواحة، كما يشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة الخرج: حي القطار، أجزاء من حي مشرفة، أجزاء من حي النخيل، أجزاء من حي السلمية، جزء من حي فرزان، جزء من حي العفجة، جزء من حي الرفايع، جزء من حي الرفاع، ويشمل التسجيل العيني الأول الأحياء التالية في محافظة جدة: الياقوت، اللؤلؤ، المنارات، الراية، النور، النجمة، العقيق، اليسر، بلدة ذهبان، المروج، ويجب على ملاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء تسجيل عقارتهم قبل نهاية يوم الخميس 18 ديسمبر 2025م، ويمكن التحقق من موقع العقار إذا كان ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل العقاري.