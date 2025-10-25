لتنظيم نشاط قطع الغيار المستعملة.. أمانة جدة تبدأ مهلة إخلاء تشاليح الحمدانية تمهيدًا للانتقال إلى الموقع الجديد

وبيّنت أن المخطط يتميز بتكامل خدماته ومرافقه العامة التي تشمل محلات تجارية، مواقف سيارات، مساجد، سكنًا للعمالة، ودورات مياه عامة، إضافة إلى شبكة طرق وممرات مشاة مصممة وفق أعلى معايير السلامة والتنظيم العمراني. كما أشارت إلى أن شركة جدة وقّعت عقد شراكة لبناء محطة كهرباء في مدينة تجميع المعادن، وتعمل حاليًا على استكمال الخدمات المساندة خلال الفترة المقبلة.