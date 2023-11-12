"إشعال المصابيح والمسافة الآمنة".. إرشادات مرورية دقيقة لـ"قيادة سليمة تحت المطر"

قدّمت الإدارة العامة للمرور، مجموعة من النصائح لقيادة سليمة تحت المطر، محذّرة من ارتفاع نسبة الخطورة عند القيادة تحت الأجواء الماطرة.
وأكدت "المرور"، عبر حسابها على منصة "إكس"، أهمية اتباع إجراءات السلامة للحفاظ على الأرواح؛ مشيرة إلى ضرورة "تحديد الطريق باختيار أقصر وأسلم طريق للوجهة قبل الانطلاق".
وأبانت، وفق فيديو جراف: "قُدْ ببطء وخفف من سرعتك لأن الإطار عندما يتحرك يقل تماسكه وثباته مع زيادة السرعة، وتحرك بهدوء كي لا تفقد السيطرة على سيارتك فوق الشوارع المبتلة، واترك مسافة آمنة لتجنب التوقف المفاجئ بينك وبين المركبة التي أمامك".
وأضافت: "أشعل مصابيحك في حال انعدام الرؤية لتتضح أبعاد مركبتك تحت المطر لمن حولك، ودع المركبة تتنفس بفتح النوافذ قليلًا حتى لا يتجمع الضباب على النوافذ".