"الشثري": مناسك الحج تنقل معاني عظيمة حتى يكون للحج أثره في الأمة جمعاء

وبيّن عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، أن مناسك الحج تنقل معاني عظيمة يفعلها الحجاج حتى يكون للحج أثره في الأمة جمعاء؛ لافتًا النظر إلى أن هذه الشريعة مبنية على التوسعة على الناس وفق قوله تعالى: {ما جعل عليكم في الدين من حرج}؛ ومن الضوابط المتعلقة بالرخص هناك عدد من الضوابط، من أولها عدم مخالفة النص الشرعي الواضح في المسألة، فإن الله جل وعلا قد تعبد العباد بالسير على مقتضى النصوص قال تعالى: {اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون}؛ والضابط الثاني في هذا الباب مراعاة مقاصد الشريعة وثالثها تحقيق المصلحة، ورابعها موافقة أو عدم مخالفة الأنظمة التي تصدرها الجهات التي يقوم عليها ولي الأمر.