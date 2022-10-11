"مختص": خطوات وقائية بين الأسرة والمدرسة تعزّز منظومة السلامة بالحافلات المدرسية

وتناول "الشهري" الحلقة الأهم في تلك المنظومة وهي دور المدرسة الذي يبدأ من لحظة وصول الحافلة المدرسية صباحاً حتى لحظة مغادرتها في نهاية اليوم الدراسي، ويتجسّد ذلك الدور في تأمين استقبالها بتهيئة المكان الآمن لوقوفها أمام بوابة المدرسة والإشراف المباشر من قِبل حارس المدرسة على التفريغ الكامل للحافلة ومعاودة تلك الإجراءات في رحلة العودة، ثم تأتي المرحلة عالية الأهمية التي تتوّج تلك المنظومة وتؤمّن حلقاتها، وتتجلى في الإجراءات الإدارية المبكرة التي تضبط حضور وغياب الأطفال ليتم الكشف المبكّر عن الفاقد والبدء بإجراءات التواصل المطمئنة.