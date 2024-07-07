"بيئة الرياض" ينفذ 14872 جولة ويصادر نصف طن لحوم وخضراوات وفواكه

وأشار الفرع إلى أن إجمالي المذبوحات خلال النصف الأول من عام 2024م، تجاوزت 125 ألف رأس، بواقع 808215 رأس ضأن، و372214 من الماعز، و53136 من الجمال، و22654 من الأبقار.