"بيئة الرياض" ينفذ 14872 جولة ويصادر نصف طن لحوم وخضراوات وفواكه

نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض، 14872 جولة رقابية، تضمنت 86523 زيارة لأسواق النفع العام والمسالخ، خلال النصف الأول من عام 2024م.
جاء ذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة؛ بهدف التأكد من التزام الأسواق والمسالخ بالاشتراطات الصحية والفنية، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأوضح فرع "بيئة الرياض" أن الجولات الرقابية والزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية أسفرت عن مصادرة 573071 كيلوجرامًا من اللحوم والخضراوات والفواكه، وتوجيه 3099 إنذارًا، ورصد 2191 مخالفة، بقيمة إجمالية تجاوزت 3 ملايين ريال، وإتلاف 2604 رؤوس ماشية كليًا؛ لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وأشار الفرع إلى أن إجمالي المذبوحات خلال النصف الأول من عام 2024م، تجاوزت 125 ألف رأس، بواقع 808215 رأس ضأن، و372214 من الماعز، و53136 من الجمال، و22654 من الأبقار.
ولفت إلى أن تلك الجولات والزيارات؛ للتأكد من التزام المنشآت والعاملين بالاشتراطات الصحية والفنية لضمان سلامة المنتجات وتداولها.
وكذلك جودة الخدمة المقدمة، ومأمونية المصدر، ومتابعة وفرة المنتجات المعروضة في الأسواق، وتطبيق المخالفات بحق المخالفين وفق الأنظمة.