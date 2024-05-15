"سقيا الماء" بمنطقة مكة المكرمة تُطلق مشروع "سقيا الحاج" لحج العام الحالي

أطلقت جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة مشروع "سقيا الحاج" لحج هذا العام 1445هـ بهدف توفير 12 مليون عبوة ماء مبردة لضيوف الرحمن في المشاعر المقدّسة كمشعر عرفات ومزدلفة، وفي منافذ الحرم ومواقيت الإحرام والمطارات وميناء جدة الإسلامي، وفي محطات النقل التي يمر بها الحجاج في طريقهم إلى الحرم المكي الشريف.
أكد ذلك رئيس مجلس إدارة الجمعية عائض بن عبدالله بن درهم، مثمنًا ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- من الجهود المتواصلة لخدمة ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يتم تنفيذه بإشراف لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة، وشركة كدانة للتنمية والتطوير إحدى شركات الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وأضاف "ابن درهم" أن مشروع "سقيا الحاج" هو أحد مشروعات الجمعية النوعية التي تحظى بدعم أهل الخير والإحسان خلال موسم الحج وعشر من ذي الحجة، كما يأتي امتدادًا للنجاحات التي حققتها الجمعية على مدى الأعوام الماضية.
وكشف عن أن الجمعية ستشارك هذا العام من خلال توفير 17 برادة سعة كلٍ منها 40 قدمًا ذات التبريد العالي تتنقل في المشاعر المقدسة بالتنسيق مع لجنة السقاية والرفادة وتلبي البرادة الواحدة حاجة 60 ألف حاج، ويتم تعبئتها على مدار الساعة وتوزيعها عبر فرق عمل تطوعية مؤهلة خدمة لضيوف الرحمن وعملاً بحديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم "أفضل الصدقة سقي الماء".
وأشاد "ابن درهم" بجهود فريق العمل بالجمعية ومتطوعيها، موضحًا أن الجمعية قدمت منذ مطلع العام الميلادي الحالي وحتى الآن 166 مبادرة تطوعية، شارك في تنفيذها 1114 متطوعًا ومتطوعة يمثلون 11 فريقًا تطوعيًا نفذوا خلالها 7879 ساعة تطوعية، في حين بلغ العائد الاقتصادي من التطوع 179113 ريالاً، وبلغت نسبة رضا المتطوعين بحسب منصة العمل التطوعي 100 ٪.
يُذكر أن جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة قدمت خدمات السقيا خلال الثلث الأول من العام الميلادي الحالي، حيث بلغ عدد المستفيدين من المشروعات الخاصة بالمعتمرين وزوار بيت الله الحرام ومواقيت الإحرام :9,138,243 ، فيما بلغ عدد المستفيدين من البرامج العامة كسقيا الأيتام والأربطة والمقابر ومغاسل الأموات والمساجد والجمعيات الخيرية وغيرها 6,976,602 مستفيد.