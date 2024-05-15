"سقيا الماء" بمنطقة مكة المكرمة تُطلق مشروع "سقيا الحاج" لحج العام الحالي

أكد ذلك رئيس مجلس إدارة الجمعية عائض بن عبدالله بن درهم، مثمنًا ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- من الجهود المتواصلة لخدمة ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يتم تنفيذه بإشراف لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة، وشركة كدانة للتنمية والتطوير إحدى شركات الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.