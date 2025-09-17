الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد يدعو المنشآت التي تضم 20 عاملًا وأكثر لإصدار الرخص عبر منصة "بلدي"

يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان ترأس البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، ويضم في عضويته كلًا من (وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهيئة الصحة العامة "وقاية").