4 ركائز.. مستثمرون بريطانيون يتعرّفون على فرص قطاع التعدين بالمملكة

وأكّد الوكيل المساعد لتنمية الاستثمار المهندس تركي البابطين؛ خلال كلمته في افتتاح اللقاء، أن المملكة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة في قطاع التعدين من خلال نظام الاستثمار التعديني الجديد، الذي يقدم تشريعات واضحة وعادلة للمستثمر، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من قيمة الثروات المعدنية في المملكة، التي تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار، بما في ذلك المعادن التي تضمن الانتقال للطاقة النظيفة.