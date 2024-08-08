"الأرض لو اقتربت من الشمس متراً لاحترقت".. مقولة تتردد يصححها "المسند"

وعن السبب، قال: "الخالق الحكيم جعل هذا القدر من التفاوت المكاني الذي يسمح للحياة على الأرض أن تقوم، ولو افترضنا أن الأرض اقتربت إلى أقل من 147 مليون كم، أو ابتعدت إلى أكثر من 152 مليون كم، (ببضعة) ملايين من الكيلومترات فالحياة قائمة، ولكن النظم المناخية والحياتية ستتأثر بشكل كبير، والله أعلم وأحكم".