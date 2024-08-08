"الأرض لو اقتربت من الشمس متراً لاحترقت".. مقولة تتردد يصححها "المسند"

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، مدى صحة من يقول إن "الأرض لو اقتربت من الشمس مقدار ميل أو متر لاحترقت الأرض ومَن عليها"، مشيراً إلى أنها معلومة بلا شك مغلوطة.
وأوضح "المسند" أن "كوكب الأرض لا يزال يقترب ويبتعد عن الشمس؛ لأن مداره بيضاوي الشكل (إهليلجي)، وعندما تقترب الأرض من الشمس (الحضيض) يكون بُعدها نحو 147 مليون كم".
وأضاف: "عندما تكون الأرض في أبعد نقطة عن الشمس (الأوج) يكون بُعدها نحو 152 مليون كم، وعليه يتضح أن الأرض تقترب من الشمس إلى 5 ملايين كم في الشتاء ولا تحترق".
وعن السبب، قال: "الخالق الحكيم جعل هذا القدر من التفاوت المكاني الذي يسمح للحياة على الأرض أن تقوم، ولو افترضنا أن الأرض اقتربت إلى أقل من 147 مليون كم، أو ابتعدت إلى أكثر من 152 مليون كم، (ببضعة) ملايين من الكيلومترات فالحياة قائمة، ولكن النظم المناخية والحياتية ستتأثر بشكل كبير، والله أعلم وأحكم".