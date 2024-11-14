وجهة "مسار" و"إلكترومين": شراكة رائدة لإطلاق أول نظام حافلات كهربائية في الشرق الأوسط

على هامش أعمال معرض سيتي سكيب العالمي في الرياض، وقعت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمطور لوجهة "مسار"، اتفاقية مع شركة إلكترومين المحدودة، إحدى شركات بترومين، لإدارة وتشغيل أول نظام نقل ترددي للحافلات (BRT) يعمل بالكهرباء بالكامل في الشرق الأوسط، والذي سيتم تشغيله في المحطات المخصصة ضمن وجهة "مسار" في مكة المكرمة، حيث تُعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو مستقبل بيئي أفضل، مساهِمةً بذلك في تحسين جودة الحياة لسكان العاصمة المقدسة وزوارها.
ومثَّل شركة "إلكترومين" السيد كليانا سيفاغنانام، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة "بترومين"، وذلك بحضور عدد من الشخصيات وقادة الأعمال من كلا الشركتين.
وفقًا للاتفاقية، ستقوم "إلكترومين" وهي شركة رائدة في مجال حلول التنقل المستدام والطاقة المتجددة، بإدارة وتشغيل نظام الحافلات الكهربائية الترددي (BRT) عبر محطتين رئيسيتين و11 محطة توقف على امتداد الوجهة بنقل أكثر من 125 مليون راكب على مدار فترة العقد، وفق نظام تنقل آمن لا تتقاطع فيه حركة المركبات مع المشاة. هذا النظام سيقطع أكثر من 15.8 مليون كيلومتر، مما يعزز تجربة التنقل في الوجهة. بالإضافة إلى ذلك، سيسهم النظام في تقليل الانبعاثات بنسبة كبيرة، حيث تتجاوز أكثر من 31.5 مليون كيلوغرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2)، وكمية كبيرة من أكاسيد النيتروجين والجسيمات الدقيقة مقارنة بالحافلات التي تعمل بالديزل. هذه الانخفاضات تسهم بشكل كبير في تحسين جودة الهواء والصحة العامة، مما يعزز تجربة الزوار وضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم.
وفي تعليقه على الاتفاقية، أكد كليانا سيفاغنانام، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة بترومين، قائلًا: "نحن ملتزمون بالابتكار والتميز، كما نقوم بتطبيق تقنيات المركبات الكهربائية الرائدة في جميع أنحاء المملكة، ومن أحدثها هذا المشروع وهو أول نظام نقل سريع بالحافلات الكهربائية بالكامل في الشرق الأوسط. هدفنا، بما يتماشى مع الأهداف التحويلية لرؤية السعودية 2030، هو جعل التنقل المستدام متاحًا وبأسعار معقولة في متناول الجميع. نحن فخورون بأن نكون شريك أم القرى في هذه المبادرة الرائدة في مجال التنقل والفريدة من نوعها."
ومن جهته، أعرب الأستاذ ياسر أبو عتيق، الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار، عن سعادته بهذه الاتفاقية مع شركة إلكترومين، موضحًا أن هذه الشراكة تُجسد مرحلة التحول التي تمر بها أم القرى بوصفها المشغل لوجهة مسار ملبيةً بذلك أعلى معايير الراحة والأمان لضيوفها، وأضاف أن نظام الحافلات الكهربائية سيسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة للسكان والزوار من خلال توفير بيئة نظيفة وآمنة تعزز تجربتهم اليومية.
الجدير بالذكر أن وجهة "مسار" تُعدُّ وجهة حضرية ذات رؤية تنموية واستثمارية، تتبنَّى أعلى معايير صناعة الوجهات، وتُسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان من أهالي العاصمة المقدسة وزوارها، مدعومةً بجودة مرافقها وخدماتها، فضلًا عن تقديمها منظومة استثمارية متكاملة ومتنوعة؛ لترسم بذلك "المسار لمستقبل مكة المكرمة".