وجهة "مسار" و"إلكترومين": شراكة رائدة لإطلاق أول نظام حافلات كهربائية في الشرق الأوسط

وفقًا للاتفاقية، ستقوم "إلكترومين" وهي شركة رائدة في مجال حلول التنقل المستدام والطاقة المتجددة، بإدارة وتشغيل نظام الحافلات الكهربائية الترددي (BRT) عبر محطتين رئيسيتين و11 محطة توقف على امتداد الوجهة بنقل أكثر من 125 مليون راكب على مدار فترة العقد، وفق نظام تنقل آمن لا تتقاطع فيه حركة المركبات مع المشاة. هذا النظام سيقطع أكثر من 15.8 مليون كيلومتر، مما يعزز تجربة التنقل في الوجهة. بالإضافة إلى ذلك، سيسهم النظام في تقليل الانبعاثات بنسبة كبيرة، حيث تتجاوز أكثر من 31.5 مليون كيلوغرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2)، وكمية كبيرة من أكاسيد النيتروجين والجسيمات الدقيقة مقارنة بالحافلات التي تعمل بالديزل. هذه الانخفاضات تسهم بشكل كبير في تحسين جودة الهواء والصحة العامة، مما يعزز تجربة الزوار وضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم.