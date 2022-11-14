"هيئة الأدب" تُنظم معرض المنطقة الشرقية للكتاب 2023.. مارس المقبل

أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة، اليوم، استعدادها لتنظيم معرض المنطقة الشرقية للكتاب 2023 خلال شهر مارس من العام المقبل، كأول معرض للكتاب يقام في المنطقة الشرقية تحت مظلة وزارة الثقافة، مستهدفاً حضوراً كبيراً لدور النشر المحلية والدولية، ومتضمناً برنامجاً ثقافياً نوعيّاً ومتخصصاً، إلى جانب توسعه في الفعاليات الثقافية للأطفال.
ويعد المعرض باكورة أنشطة "معارض الكتاب" في المملكة للعام المقبل 2023؛ ليشكل بذلك إضافةً كبيرة على خارطة معارض الكتاب بفضل ما سيتميز به من برنامج ثقافي يستقطب رموز الثقافة والأدب من محاورين، ومثقفين، وأدباء، وروّاد صناعة النشر على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي؛ لتحقيق مستهدفات وزارة الثقافة وهيئة الأدب والنشر والترجمة في دعم قطاع النشر، وتعزيز القراءة كأسلوب حياة للمجتمع.
ويأتي المعرض ضمن برنامج "معارض الكتاب" أحد البرامج الاستراتيجية لهيئة الأدب والنشر والترجمة، بعد معارض المدينة المنورة والرياض وجدة على التوالي، لتتوسع الهيئة بذلك في تنظيم معارض الكتاب في مختلف مناطق المملكة؛ سعياً إلى الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة، ولتعزيز القراءة، ودعم وصول دور النشر المحلية والإقليمية والدولية إلى الجمهور المحلي.