"هيئة الأدب" تُنظم معرض المنطقة الشرقية للكتاب 2023.. مارس المقبل

أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة، اليوم، استعدادها لتنظيم معرض المنطقة الشرقية للكتاب 2023 خلال شهر مارس من العام المقبل، كأول معرض للكتاب يقام في المنطقة الشرقية تحت مظلة وزارة الثقافة، مستهدفاً حضوراً كبيراً لدور النشر المحلية والدولية، ومتضمناً برنامجاً ثقافياً نوعيّاً ومتخصصاً، إلى جانب توسعه في الفعاليات الثقافية للأطفال.