"خالد بن سلمان" يستعرض مع نظيره الإيطالي المجالات الدفاعية والصناعات العسكرية
التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض، وزير الدفاع لدى جمهورية إيطاليا جويدو كروسيتو.
وجرى خلال اللقاء استعراض الشراكة بين المملكة وإيطاليا في المجالات الدفاعية والصناعات العسكرية، وفرص تطويرها وتعزيزها؛ بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات على المستويين الإقليمي والدولي والجهود المبذولة تجاهها.
حضر اللقاء الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
كما حضره من الجانب الإيطالي سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة روبيرتو كانتوني، ورئيس مكتب وزير الدفاع للسياسات العسكرية الفريق جيوفاني ماريا أنوتشي، والمستشار الدبلوماسي لوزير الدفاع جويدو دي سانكتيز، ومستشار وزير الدفاع الدكتور ستيفانو موروتي، ورئيس الديوان التشريعي بوزارة الدفاع اللواء نيكولا ماسيمو ماسيشويللي، ونائب رئيس مكتب وزير الدفاع للسياسات العسكرية اللواء إنريكو باردواني.