الجوهرة جغيمان: رؤية السعودية يقودها ولي العهد لتحقيق الإنجازات والتحولات القياسية في كل المجالات

وقالت: عبر السنوات شهدت المملكة تطورًا هائلًا في مختلف المجالات، بدءًا من البنية التحتية والتعليم والصحة، وصولًا إلى الاقتصاد والثقافة، واليوم نعيش مرحلة استثنائية شعارها رؤية سعودية يقودها سمو ولي العهد لتحقيق الإنجازات والتحولات القياسية في كل المجالات اليوم الوطني هو فرصة للتأمل في هذا التقدم والتطور الذي تشهده السعودية، وتعبيرًا عن الفخر والولاء للوطن وتاريخه العريق وقيادته، وقد أصبح للاحتفال باليوم الوطني أبعاد أخرى فمع رؤية المملكة 2030 الملهمة والعمل الجماعي الدؤوب بات الاحتفال احتفال بالنجاح والتطور المستمر وتحقيق الأهداف والأحلام التي باتت جزءًا من واقعنا اليوم.