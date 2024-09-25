كل من راهن على مذهب أو جماعة خسر الوطن.. "الجميعة": الحرب الثالثة بدأت ولبنان سيدفع الثمن لصالح "حزب الله" وإيران

ويحذر "الجميعة" من الثمن الذي سيدفعه لبنان، ويقول: "الثمن الذي سيدفعه لبنان هذه المرة باهظًا؛ لأن استراتيجية إسرائيل الحالية ليست فقط الجنوب اللبناني، أو فك ارتباط محور حزب الله عن غزة، أو شل حركة الحزب نفسها، ولكن الهدف هو تدمير حزب الله تمامًا، والمؤشرات الأولى لهذا التدمير ظهرت من الفارق الزمني بين معركة البيجر وأجهزة اللاسلكي واغتيال القيادات، وبين التحول السريع في القصف الجوي المركّز على أهداف عسكرية محددة لمواقع حزب الله، وتوقعات الاجتياح البري الوشيك، وفي جميع هذه التفاصيل ستترك إيران حليفها حزب الله ولو مؤقتًا، وستذهب لتتفاوض على مصالحها في هذه المرحلة، وأي خيارات أخرى تحاول فيها إيران المناورة أو المساومة ستجد نفسها على خط المواجهة المباشرة مع إسرائيل، وتصريحات الرئيس الإيراني لقناة سي إن إن أمس كافية لقراءة ما بين السطور".