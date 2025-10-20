3000 طالب وطالبة في ملتقى الإرشاد المهني لطلاب تعليم منطقة مكة المكرمة

ويهدف الملتقى إلى تعريف الطلاب بالتخصصات الجامعية والمسارات المهنية، وتقديم الدعم الإرشادي لهم لبناء تصورات واضحة حول مستقبلهم التعليمي والمهني. ويشهد الملتقى حضورًا واسعًا من الطلاب والطالبات والموجهين الطلابيين، إلى جانب مشاركة عدد من الجامعات والمعاهد الفنية والتقنية، والشركات الرائدة في سوق العمل.