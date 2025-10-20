3000 طالب وطالبة في ملتقى الإرشاد المهني لطلاب تعليم منطقة مكة المكرمة

تنظم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية (هدف ) يومي 21-22 آكتوبر 2025 ملتقى الإرشاد المهني ، والذي يستهدف نحو 3000 طالب وطالبة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك في إطار جهودها لتمكين طلاب المرحلة الثانوية من اتخاذ قرارات مهنية مستقبلية واعية تتماشى مع احتياجات سوق العمل ورؤية المملكة 2030.
ويهدف الملتقى إلى تعريف الطلاب بالتخصصات الجامعية والمسارات المهنية، وتقديم الدعم الإرشادي لهم لبناء تصورات واضحة حول مستقبلهم التعليمي والمهني. ويشهد الملتقى حضورًا واسعًا من الطلاب والطالبات والموجهين الطلابيين، إلى جانب مشاركة عدد من الجامعات والمعاهد الفنية والتقنية، والشركات الرائدة في سوق العمل.
وأكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، على أهمية التوجيه المهني في هذه المرحلة المفصلية من عمر الطلاب، و دور الإرشاد المهني في تمكين الطالب من اكتشاف ميوله وقدراته وتوجيهها بالشكل الصحيح.
ويتخلل الملتقى أركان تعريفية، ومحاضرات تثقيفية، ولقاءات مباشرة مع مختصين، تهدف جميعها إلى صقل مهارات الطلاب في اتخاذ القرار المهني، وتعريفهم بالفرص التعليمية والمهنية المتاحة بعد المرحلة الثانوية.