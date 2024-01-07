"الغذاء والدواء": رصد نحو 8 آلاف مخالفة خلال أكثر من 58 ألف جولة رقابية

وأوضحت الهيئة أنها أغلقت 259 منشأة مخالفة، وفسحت عبر منافذ المملكة خلال العام الماضي ما يقارب 320 ألف إرسالية، تم رفض نحو 4 آلاف منها، مفيدةً أن متوسط الوقت للتعامل مع كل إرسالية وإنجازها كان خلال 51 دقيقة.