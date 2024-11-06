"الصواط " مفقود في الطائف.. وذووه يناشدون البحث عنه

تواصل عائلة المواطن أحمد حمود الصواط، البالغ من العمر 45 عامًا، البحث عنه بعد أن فُقد أثره في حي السر بمدينة الطائف.

وذكرت عائلة "أحمد الصواط" أنه كان يرتدي بنطلونًا أسود وقميص فريق برشلونة وقت اختفائه.

ويصف أهل المفقود أحمد الصواط بأنه نحيف البنية، يبلغ طوله 166 سم، وله شارب خفيف، وليس لديه لحية. وقد فُقد في يوم الجمعة الماضي الموافق 30 ربيع الأول 1446هـ.

وما زالت العائلة تتعاون مع الجهات الأمنية، وتناشد أهل المنطقة مساعدتها في العثور على أحمد.

وتطلب العائلة من كل من يمتلك أي معلومات حول مكان أحمد التواصل عبر الأرقام الآتية:

حمد حمود السواط: 0545965171

سالم حمود السواط: 0559277276