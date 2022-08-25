"موهبة" تؤهل 200 طالب وطالبة للالتحاق بأفضل 50 جامعة أمريكية

وأكدت الأمين العام لموهبة المكلف الدكتورة آمال الهزاع، حرص القيادة الحكيمة على دعم الموهوبين من أبناء الوطن، وبناء قاعدة قوية من المواهب السعودية في مختلف القطاعات، حتى أصبحت المملكة حاضنة للعقول والمواهب، وأنموذجاً مميزاً في الموهبة والإبداع؛ إيماناً منها بدور الشباب في التغلب على التحديات وصناعة المستقبل، وتأكيد مكانتها بين دول العالم المتقدم في مختلف المجالات.