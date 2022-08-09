معاً نكافح التسوّل.. فيديو ضبط عدد من المتسوّلين بالمدينة المنوّرة

تواصل الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة لرصد وضبط القائمين بالتسوّل في الشوارع وأمام المحال التجارية والمولات وبمواقف السيارات.
وأسفرت الجهود الأمنية في منطقة المدينة المنوّرة عن رصد وضبط 7 مقيمات من الجنسية الإثيوبية بعد قيامهن بالتسوّل بشكل مباشر في الطرقات العامة وأمام المحال التجارية.
وتحت عنوان "معاً نكافح التسوّل"، أوضح حساب الأمن العام على تويتر، أنه تم رصد وضبط مقيمَيْن من الجنسية الباكستانية بعد قيامهما بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ من قائدي المركبات بالأماكن العامة.
ونوّهت وزارة الداخلية بضرورة الإبلاغ عن حالات التسوّل على الأرقام 911 بمحافظتَي مكة المكرّمة والرياض، والرقم 999 في جميع محافظات المملكة ومناطقها، مذكرة بأن مكافحة التسوّل مسؤوليتنا جميعاً.