معاً نكافح التسوّل.. فيديو ضبط عدد من المتسوّلين بالمدينة المنوّرة

وتحت عنوان "معاً نكافح التسوّل"، أوضح حساب الأمن العام على تويتر، أنه تم رصد وضبط مقيمَيْن من الجنسية الباكستانية بعد قيامهما بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ من قائدي المركبات بالأماكن العامة.