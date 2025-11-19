واشنطن تحتضن النسخة الثانية من منتدى الاستثمار السعودي – الأمريكي

تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم، النسخة الثانية من منتدى الاستثمار السعودي – الأمريكي، تحت شعار: "القيادة من أجل النمو.. تعزيز الشراكة الاقتصادية السعودية الأمريكية"، وذلك في إطار تعاون استثماري يستند إلى رصيدٍ نوعي من التفاهمات والشراكات المتجددة بين البلدين.
ويهدف المنتدى، الذي تنظمه وزارة الاستثمار السعودية، إلى تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين الجانبين، ونقل المعرفة، وتوطين التقنية، وبناء صناعات واعدة، وتوفير فرص عمل في البلدين، من خلال الجمع بين الاستثمارات التي تقوم على الطموحات السعودية والابتكارات الأمريكية.
ومن المقرر أن يشارك في المنتدى كبار المسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين من كلا الجانبين، إلى جانب مستثمرين بارزين، ورواد أعمال، ومبتكرين، وممثلين عن القطاعين العام والخاص.
ويتضمن المنتدى تنظيم جلسات حوارية تركز على عددٍ من القطاعات الإستراتيجية الرئيسة، من بينها: الذكاء الاصطناعي، الطاقة، القطاع المالي، الرعاية الصحية، الدفاع والفضاء، التصنيع المتقدم، والبنية التحتية.
ويأتي المنتدى في وقتٍ تسير فيه العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة في مسار متنامٍ، يستند إلى شراكة إستراتيجية وتنسيق متواصل في الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، وأدوار مؤثرة في الشؤون الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار والرخاء للبلدين والمنطقة والعالم.