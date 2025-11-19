واشنطن تحتضن النسخة الثانية من منتدى الاستثمار السعودي – الأمريكي

ويهدف المنتدى، الذي تنظمه وزارة الاستثمار السعودية، إلى تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين الجانبين، ونقل المعرفة، وتوطين التقنية، وبناء صناعات واعدة، وتوفير فرص عمل في البلدين، من خلال الجمع بين الاستثمارات التي تقوم على الطموحات السعودية والابتكارات الأمريكية.