المملكة تؤكد دعمها للقضايا الإسلامية والتزامها بالسلام في الدورة الخمسين بـ"خارجية التعاون الإسلامي"

وأكد نائب وزير الخارجية في كلمته بالدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية، أهمية الدور الذي تقدمه منظمة التعاون الإسلامي منذ نشأتها في خدمة القضايا الإسلامية في مختلف المجالات، وحماية مصالح المسلمين، بتحركها الإيجابي لمواجهة مختلف التحديات، معبرًا عن تطلعات المملكة نحو تعزيز العمل المشترك في القضايا التي تهمّ الأمة الإسلامية على مختلف الأصعدة، والدفع بالعمل الإسلامي المشترك إلى آفاق أرحب ومجالات أوسع؛ لضمان مستقبل أفضل لأمتنا الإسلامية.